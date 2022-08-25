Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Однозначно "референдума" не будет на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины, потому что для проведения "референдума" им нужно полностью контролировать территории Донецкой и Луганской областей в административных границах", - подчеркнул Гармаш.

Аналитик напомнил, что Путин признал так называемые ДНР и ЛНР в административных границах.

"Следовательно, пока они не контролируют эти территории, они не могут провести "референдум". Это будет означать проведение "референдума" на части территорий, а не на всех территориях", - отметил Гармаш.

Еще в середине августа российские телеграм-каналы писали о том, что вероятность проведения референдумов на новоккупированных землях Украины 11 сентября крайне мала. Причиной тому стало то, что не захвачены остальные части Донецкой и Луганской областей. Тогда еще в Кремле боялись, что такой шаг население РФ может трактовать как слабость власти. Но теперь, похоже, решение об отмене референдумов в сентябре принято и в СМИ запущен тезисы с оправданием. Но от самой идеи плебисцитов точно не отказались – предположительно, их могут готовить на декабрь-январь.

В России уже через медиа распространяют нарративы о том, что референдумы и не планировали, а все для того, чтобы не признавать, что их проведение невозможно из-за защитников Донбасса и яростного сопротивления местного населения Юга Украины

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb