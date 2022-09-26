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"Референдум" в Запорожье: оккупанты устроили картинку для роспропаганды возле ЗАЭС, - Энергоатом

26 сентября, 2022 понедельник
10:31
война с Россией

Российские захватчики продолжают играть в "референдум" на временно оккупированных территориях Запорожской области: возле Запорожской АЭС они устроили представление, выдавая приглашенных массовиков за персонал атомной станции

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома" в телеграмме.

Около ЗАЭС большая группа мужчин в гражданском дождалась окончания смены на станции и смешалась с ее персоналом, выходившим после смены.

По дороге ряженые раздавали интервью пророссийским пропагандистским СМИ и восклицали слова поддержки России и псевдореферендума, после чего пошли к автобусу, в котором проводилось "голосование", и показательно заполнили бюллетени.

"Этот факт в очередной раз доказывает, что среди патриотически настроенных работников Запорожской атомной станции никто не вызвался участвовать в оккупантском фарсе, поэтому пропагандисты снова были вынуждены делать "хорошую" картинку для российских заказчиков.

  • Напомним, "референдумы" в частично оккупированных Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях проходит с 23 по 27 сентября. Украина требует срочного проведения Совбеза ООН по этому акту агрессии.

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пропаганда
Запорожская АЕС
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