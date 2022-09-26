"Референдум" в Запорожье: оккупанты устроили картинку для роспропаганды возле ЗАЭС, - Энергоатом
Российские захватчики продолжают играть в "референдум" на временно оккупированных территориях Запорожской области: возле Запорожской АЭС они устроили представление, выдавая приглашенных массовиков за персонал атомной станции
Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома" в телеграмме.
Около ЗАЭС большая группа мужчин в гражданском дождалась окончания смены на станции и смешалась с ее персоналом, выходившим после смены.
По дороге ряженые раздавали интервью пророссийским пропагандистским СМИ и восклицали слова поддержки России и псевдореферендума, после чего пошли к автобусу, в котором проводилось "голосование", и показательно заполнили бюллетени.
"Этот факт в очередной раз доказывает, что среди патриотически настроенных работников Запорожской атомной станции никто не вызвался участвовать в оккупантском фарсе, поэтому пропагандисты снова были вынуждены делать "хорошую" картинку для российских заказчиков.
- Напомним, "референдумы" в частично оккупированных Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях проходит с 23 по 27 сентября. Украина требует срочного проведения Совбеза ООН по этому акту агрессии.
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