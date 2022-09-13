Референдум по войне с Россией. Правящая партия Грузии отреагировала на предложение Украины об открытии второго фронта
Руководство Грузии может организовать всенародный референдум и задать вопрос: хотят ли грузины войны с Россией
С таким заявлением сегодня, 13 сентября, на брифинге в офисе правящей партии "Грузинская мечта" выступил глава партии Георгий Кобахидзе, передает "Корреспондент".
"Пусть народ скажет, хочет ли он открытие второго фронта в Грузии против России", – подчеркнул Кобахидзе. И пообещал, что власть "будет действовать так, как скажет народ".
Политик выразил надежду, что грузинский народ "внесет ясность, согласен ли он с высказываниями украинских политиков о необходимости привлечения Грузии в войну или с позицией властей своей страны".
Так Ираклий Кобахидзе ответил на заявление члена Верховной рады Украины Федора Вениславского, который накануне посоветовал Грузии "принять конкретные шаги по освобождению Абхазии и Южной Осетии".
Ранее с подобными "советами" в Тбилиси публично обращались секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, советники руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк и Алексей Арестович.
"Все они прямо говорили, что открытие второго фронта в Грузии очень желательно", – напомнил глава "Грузинской мечты" на том же брифинге.
Напомним, что Грузия воевала с Россией в Южной Осетии (1989-1992 гг.), Абхазии (1992-1993) и во время "пятидневной войны" 2008 года.
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