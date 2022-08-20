Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Россияне боятся включения Херсонщины в состав России. Они боятся проводить референдум, который "уйдет в песок", как это было в Приднестровье. Оккупанты технически не готовы к голосованию и могут фальсифицировать сам факт проведения референдума", - подчеркнул Молчанов.

Политолог добавил, что с вопросами в бюллетене россияне тоже еще не определились.

"Если они объявят референдум, им нужно будет присоединять Херсонщину со всеми проблемами, которые Херсонцы для них создают. Какие сами оккупанты создали этому краю. С точки зрения экономики им не нужно присоединять Херсонщину, но у них есть политические мотивы. Скорее всего, не проведя референдум 11 сентября, они уже никогда его не смогут провести", - заметил Молчанов.

Владимир Зеленский заявил , что в случае проведения псевдореферендумов на оккупированных территориях Россия закроет любую возможность переговоров с Украиной.

Вероятно, российские оккупанты еще раз перенесут псевдорефередум на оккупированной части Херсонской области

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