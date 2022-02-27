Reface призывает россиян выходить на митинги

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины в Telegram.



Приложение Reface начало рассылать российским пользователям уведомления с призывом выходить на митинги и защитить свой народ. Нажимая на оповещения, пользователи видят реальные кадры российского вторжения в Украину.



Таких уведомлений уже получили более 9 млн уведомлений в мире и 2 млн – в России. Распространение продолжается.



Также Reface призывает пользователей всего мира поддержать Украину видео с призывом: Stand with Ukraine! Stop the war! И хештегом #StandWithUkraine к каждому видео.



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