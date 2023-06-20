Об этом она рассказала в эфире Еспресо.

"Сегодня, 20 июня, есть очень положительная новость для Украины, которая касается реестра ущерба от агрессивной войны Российской Федерации против Украины. Напомню, этот реестр был создан в прошлом месяце во время саммита Совета Европы в Рейкьявике. Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич сообщила , что уже через 2-3 месяца реестр начнет работу. То есть через несколько месяцев простые граждане Украины смогут вносить в реестр свои убытки и потери, которые они понесли от войны", - рассказала корреспондентка Еспресо.

Татьяна Высоцкая добавила, что реестр фактически фиксирует преступления России против Украины, там будут внесены как большие потери, которые понесла Украина, так и потери частных предприятий и физических лиц.

"Реестр будет работать под эгидой европейских экспертов, прежде всего Совета Европы, которые будут верифицировать все эти вопросы. В будущем, когда будет создаваться механизм компенсации, то именно на базе этого реестра будут планироваться и происходить выплаты. А на следующей неделе, 27 июня, будет первая учредительная встреча государств, организовавших этот реестр.Напомню, это 43 страны, а именно 40 государств Совета Европы и три государства, имеющих статус наблюдателя, - США, Канада и Япония.Уже через неделю эти государства будут обсуждать, как дальше создавать реестр, который заработает в начале осени", - отметила Высоцкая.