Об этом сообщил председатель правления "Антикоррупционного штаба" Сергей Миткалик, пишет " Детектор Медиа ".

Как говорится в сообщении, в "Реестре российских военных преступников" на сегодняшний день собрано 148 631 профилей военных РФ, из них около 30 тыс. оккупантов - полностью идентифицированы.

"Наша задача, чтобы каждый российский преступник, который отдавал приказ, убивал украинских граждан или разрушал нашу инфраструктуру, был наказан. Мы собрали самую полную базу профайлов – почти 150 тыс. Это самая большая база из всех подобных сервисов в Украине", - сказал Миткалик.

Как пишет "Детектор Медиа", солдат РФ идентифицировали с помощью открытых источников: списков Центра оборонных стратегий и ГУР, базы данных "Ищи своих", соцсетей и журналистских расследований.

"Мы как журналисты-расследователи приняли за основное направление работы доказать, кто конкретно был и что конкретно делал в каком конкретно населенном пункте. Мы понимаем, что иногда это выглядит как исчерпать ложкой океан, но это наша работа – искать и доказывать участие каждого". Журналисты "Следства. Инфо" уже доказали участие в войне около 200 военных РФ", - сказала руководительница "Следствия. Инфо" Анна Бабинец.

Также сообщается, что собранные доказательства преступлений кафиров планируют использовать в украинских и международных судах.

"Когда в апреле Генпрокуратура объявила первые 10 подозрений российским военным, 7 из этих россиян были идентифицированы нашими журналистами", - отметила Бабинец.

Военные российской оккупационной армии в марте 2022 года в Бучанском районе Киевской области жестоко обращались с местным жителем, Служба безопасности Украины установила их личности.

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