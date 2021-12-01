Реестр олигархов в Украине появится через полгода, - Ермак
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что называть кого-то олигархом можно будет после появления реестра, который сформируют через полгода
Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.
"...Неправильно сегодня называть кого-то олигархом. Потому что после того, как закон подписан, шесть месяцев идет кропотливая работа совместно с международными партнерами по изучению информации и использованию данной формулировки..." - сказал Андрей Ермак.
Он добавил, что назвать кого-то олигархом можно будет только через шесть месяцев, когда реестр будет сформирован.
- В начале ноября президент Владимир Зеленский подписал закон об олигархах (проект №5599). Он вступит в силу через шесть месяцев после официальной публикации. Согласно окончательной редакции определение олигархов - это прерогатива СНБО, которую возглавляет глава государства. Бизнесмены, попавшие в реестр олигархов, будут обязаны подавать электронную декларацию наравне с чиновниками.
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