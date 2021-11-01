Реестр крупных налогоплательщиков на следующий год сократился на 32 компании, - Opendatabot

Об этом говорится в сообщении Opendatabot.



Согласно сообщению, из реестра крупных налогоплательщиков на 2022 год выбыло 290 компаний и добавилось 258 новых. Следовательно, реестр сократился на 32 компании.



По информации экспертов, больше всего выбыло компаний в сфере оптовой торговли - 10. Добавилось больше всего компаний, ведущих энергетический и сельскохозяйственный бизнес – 18 и 7 соответственно.



Реестр крупных налогоплательщиков на 2022 год включает преимущественно предприятия газодобывающей и металлургической отрасли, энергетики и агросектора.



Согласно Налоговому кодексу крупным налогоплательщиком считается компания с годовым доходом более 50 млн евро или общей суммой годовых отчислений в госбюджет свыше 1,5 млн евро. По данным Государственной налоговой службы (ГНС), на крупных налогоплательщиков приходится 60% от всех поступлений в госбюджет Украины.

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