Госкомтелерадио разработало проект приказа "Об утверждении Положения о Реестре издательской продукции антиукраинского содержания". До сих пор существовал и до сих пор существует сформированный Гостелерадио Перечень издательской продукции антиукраинского содержания, в который входят 260 названий. Среди них книги живого российского пропагандиста Захара Прилепина и мертвого российского автора украинского происхождения Эдуарда Лимонова (Савенко). Разница в форме ответственности. Перечень носил рекомендательный характер. За распространение и распространение тех же книг уже из Реестра предусмотрены правовые последствия – штрафы. И да, за это не посадят.

Готовя этот текст, я оторвался, чтобы убедиться: доступ к книгам Прилепина и Лимонова можно получить в Украине менее чем через минуту. Для этого нужно сделать соответствующий запрос в Интернете и убедиться, что не все российские ресурсы у нас заблокированы.

Прочитать онлайн или загрузить файл очень просто. Конечно, желающие будут делать это дома, не публично. Чтение в пределах своих четырех стен романа национал-большевика Прилепина "Санькя" не подпадает под статью УКУ, и за это не оштрафуют на две минимальные зарплаты. Не считается преступлением и обмен схожими файлами. При распространении таким образом порнографии накажут быстрее.

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Бороться с антиукраинской издательской продукцией нужно. Но при этом следует принять как свершившийся факт следующее: вся российская издательская продукция, всякий текст, написанный гражданином России и обнародованный где угодно, по умолчанию носит антиукраинский характер. Переводов это не касается. Переведенный на русский шведский детектив украинцу не повредит, потому что не несет русских смыслов. Разве переводчик намеренно встроит их в текст.

Однако по состоянию на сегодня в Украине от любых изданных в России книг избавляются системно, пусть даже некоторые вынужденно, выполняя нормы законов и учитывая негатив со стороны книголюбов.

Здесь следует остановиться и подчеркнуть: издательская продукция не является ценностью для большинства наших сограждан. Причем касается это и вполне проукраинского продукта. Например, "Кобзарь" Шевченко и "С вершин и низин" Франко точно не стоят на видном месте в доме каждого гражданина Украины. И оно действительно не всем нужно. Можно не воспринимать русского и бороться с российским влиянием, не прочитав самостоятельно, не по требованию школьной программы, "Заповиту" или "Каменярив". Следовательно, к вражеской печатной продукции отношение аналогичное. "Комсомольская правда в Украине" исчезла, по крайней мере, из публичного пространства, и не слышно особой тоски по ней и чем-то подобным.

В сети уже несколько дней распространяются результаты опроса, установившего, как украинцы изменились за десять лет. Там, в частности, отмечено: русский язык как второй государственный и открытые границы с Россией поддерживает 25% опрошенных. Так, в 2013 году к этому стремились соответственно 51% и 70% респондентов.

Однако уменьшение количества не означает исчезновения. И стоит иметь в виду: те же сторонники дружбы с Россией, несмотря на масштабную войну и наши ежедневные потери, так же опасны, как "Калибры", "Искандеры" и "Ланцеты". Ведь именно эти граждане, вероятнее всего, чуть ли не каждый день, но точно – еженедельно наводят российские ракеты на украинские объекты. Всякий поклонник России и русского готов ударить в спину и регулярно делает это.

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О таких персонажах то и дело пишут в соцсетях. Они разного возраста и социального статуса. Но все равно безразличны к тому, что переживает их страна, порой – агрессивно настроены, когда им сделаешь замечания. Они включают русскую музыку в публичных местах, при удобном случае говорят "из-за таких, как вы, это все началось", порочат могилы военных и вообще украинскую символику, отстаивают право памятников российским советским деятелям стоять в украинских городах и селах, потому что "это все наша история". И их сознание, вернее, бессознательность вряд ли сформирована чтением книг антиукраинского содержания. Они не заметят отсутствия вражеской издательской продукции. Те же, для кого она действительно враждебна по сути, не считались с этим и без перечислений и реестров.

Поэтому разделение российской издательской продукции в Украине на более и менее вредное для украинских мозгов неправильно уже из-за намеченной цели. Русский продукт вреден весь. И должен быть вычищен из Украины без реестров. Российский автор – значит вредитель.

Однако пока к ней будет свободный доступ благодаря интернету, пока речь будет только о книгах, а не обо всем аудиовизуальном контенте из-за поребрика, пока в украинских новостных лентах будут рассказывать о светской жизни российских артистов, до тех пор угроза проникновения "русского мира" будет оставаться. Ведь продвигается он сегодня не через малотиражные действительно печатные издания, а через его агрессивное присутствие в виртуальном пространстве.

Специально для Эспрессо.

Об авторе: Андрей Кокотюха, писатель, сценарист.

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