"Редкий трофей": ВСУ захватили российскую бронемашину, - Стратком
Украинские защитники захватили трофейный бронеавтомобиль "Тайфун-К" российских захватчиков
Об этом сообщил Стратком ВСУ в телеграмме .
"Редкий трофей наших воинов "Тайфун-К"", - отметили в украинской армии.
- 23 сентября стало известно, что бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ захватили трофейные орудия оккупантов.
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