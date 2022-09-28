Об этом сообщил Стратком ВСУ в телеграмме .

"Редкий трофей наших воинов "Тайфун-К"", - отметили в украинской армии.

23 сентября стало известно, что бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ захватили трофейные орудия оккупантов.

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