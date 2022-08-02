Об этом сообщают на Facebook-странице 112 бригады территориальной обороны города Киева.

"Редкий трофей! Ювелирная работа! Так будет со всеми оккупантами! Не скроетесь! Всех похороним в благодатной украинской земле! Слава ВСУ", — говорится в сообщении.

Установку УР-77 используют для разминирования противотанковых минных полей.

В Херсонскую область перебрасывают российских десантников.

За сутки 2 августа в Херсонской области ВСУ освободили от оккупантов еще семь населенных пунктов.

В Херсонской области кафиры под искусственным дымовым занавесом взорвали собственный поезд

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