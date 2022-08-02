Редкий трофей. Киевские терробороновцы уничтожили в Харьковской области самоходную реактивную установку разминирования
Российскую самоходную реактивную установку разминирования, которую "поймали" украинские воины, называют Змеем Горыничем
Об этом сообщают на Facebook-странице 112 бригады территориальной обороны города Киева.
"Редкий трофей! Ювелирная работа! Так будет со всеми оккупантами! Не скроетесь! Всех похороним в благодатной украинской земле! Слава ВСУ", — говорится в сообщении.
Установку УР-77 используют для разминирования противотанковых минных полей.
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