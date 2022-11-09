Редкий бриллиант The Fortune Pink был продан на аукционе в Женеве за $28,8 млн.

Об этом сообщает Reuters.

Крупнейший ярко-розовый бриллиант грушевидной формы, когда-либо выставлявшийся на аукцион, продали во вторник, 8 ноября, за 28,4 миллиона швейцарских франков, или же 28,8 миллиона долларов США, включая комиссии и налоги.

Цена продажи оказалась ниже ожидаемой. За розовый бриллиант Fortune весом 18,18 карата намеревались выручить от 25 до 35 миллионов долларов. В аукционном доме прогнозировали, что камень захотят купить азиаты, ведь у них 18 считается счастливым числом, которое приносит удачу, и предполагали, что цена может взлететь и за цифру в 35 млн долларов.

Торги, продолжавшиеся четыре минуты, начались с 17 миллионов швейцарских франков. За бриллиант соревновались три участника торгов по телефону. В конце концов, победитель получил драгоценный камень, увеличив ставку на полмиллиона. Как и ожидали, бриллиант приобрел анонимный покупатель из Азии.

Распорядитель торгов сказал, что камень яркого насыщенного розового цвета добыт в Бразилии более 15 лет назад. Он отказался озвучить имя его владельца, но назвал бриллиант "настоящим чудом природы".

На сегодняшний день самым большим ярко-розовым бриллиантом, когда-либо проданным на аукционе, был драгоценный камень "Розовое наследие Уинстона". Этот редкий камень весом 18,96 карата был продан в 2018 году за рекордные 50 миллионов долларов.

С момента закрытия 2020 года рудника Аргайл в Западной Австралии, который был источником более 90% мировых розовых бриллиантов, спрос на эти драгоценные камни вырос в геометрической прогрессии на фоне быстро сократившегося предложения.

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