Редкая открытка с Марса: аппарат Curiosity прислал панорамный снимок Красной планеты
Марсоход Curiosity сделал панорамный снимок ландшафта Красной планеты, из которого команда NASA сделала редкую открытку.
Об этом сообщает NASA .
"Марсоход Curiosity NASA сделал великолепное изображение из своего недавнего похода к горе Шарпа (или гора Элиода, - ред.) на Марсе. Команда миссии была так вдохновлена красотой пейзажа, что соединила две версии черно-белых изображений из разного времени суток и добавила цвета, чтобы создать редкую открытку с Красной планеты", - говорится в сообщении.
Марсоход делает черно-белые 360-градусные изображения каждый раз, когда завершает определенную поездку. Обычно, чтобы отснятая панорама добралась до Земли быстро и легко, Curiosity присылает ее в низком качестве. Команда NASA отмечает, что когда увидела пейзаж с горы, решила получить фото самого высокого качества.
Несколько черно-белых снимков марсоход сделал 16 ноября, уже на Земле из них скомпоновали целостную панораму и добавили цвета.
Марсоход Curiosity был запущен на Марс 26 ноября 2011 года, его цель – исследовать геологию и климат планеты.
- Напомним, Curiosuty нашел на Марсе новые органические соединения, одно из которых может свидетельствовать о бывшей жизни на планете.
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