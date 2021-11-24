Редкая открытка с Марса: аппарат Curiosity прислал панорамный снимок Красной планеты

Об этом сообщает NASA .

"Марсоход Curiosity NASA сделал великолепное изображение из своего недавнего похода к горе Шарпа (или гора Элиода, - ред.) на Марсе. Команда миссии была так вдохновлена красотой пейзажа, что соединила две версии черно-белых изображений из разного времени суток и добавила цвета, чтобы создать редкую открытку с Красной планеты", - говорится в сообщении.

Марсоход делает черно-белые 360-градусные изображения каждый раз, когда завершает определенную поездку. Обычно, чтобы отснятая панорама добралась до Земли быстро и легко, Curiosity присылает ее в низком качестве. Команда NASA отмечает, что когда увидела пейзаж с горы, решила получить фото самого высокого качества.



Несколько черно-белых снимков марсоход сделал 16 ноября, уже на Земле из них скомпоновали целостную панораму и добавили цвета.



Марсоход Curiosity был запущен на Марс 26 ноября 2011 года, его цель – исследовать геологию и климат планеты.

Напомним, Curiosuty нашел на Марсе новые органические соединения, одно из которых может свидетельствовать о бывшей жизни на планете.