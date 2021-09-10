Редкач поиздевался над попытками Ломаченко получить реванш с Лопесом

Об этом Редкач написал в Instagram.

По его словам, фанам Ломаченко, вместо того чтобы критиковать Лопеса за нежелание проводить второй бой, стоит обратить внимание на поведение самого украинца, который большую часть времени проводит в родном городе - Белгород-Днестровском, а не в США, где проводит все поединки.

"Уже слышали как ты обещал Лопеса "затянуть на глубину", но не прописал в контракте пункт о реванше. А сейчас армия украинских болельщиков уничтожает Лопеса. Вы, фанаты, даже на Васины бои не можете купить трансляцию за 100 грн, ищете пиратские ссылки, где посмотреть бесплатно, не говоря уже купить билет на его бои. Сидя в Белгороде, точно реванш получит в 2026 году, когда ему 40 будет ", - написал Редкач.

В октябре 2020 Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу в поединке за титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) и лишился звания чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг).