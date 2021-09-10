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Главная Спорт Редкач поиздевался над попытками Ломаченко получить реванш с Лопесом

Редкач поиздевался над попытками Ломаченко получить реванш с Лопесом

10 сентября, 2021 пятница
10:39
Спорт

Украинский боксер Иван Редкач заявил, что его соотечественник Василий Ломаченко мало делает, чтобы получить реванш с американцем Теофимо Лопесом

Об этом Редкач написал в Instagram.

По его словам, фанам Ломаченко, вместо того чтобы критиковать Лопеса за нежелание проводить второй бой, стоит обратить внимание на поведение самого украинца, который большую часть времени проводит в родном городе - Белгород-Днестровском, а не в США, где проводит все поединки.

"Уже слышали как ты обещал Лопеса "затянуть на глубину", но не прописал в контракте пункт о реванше. А сейчас армия украинских болельщиков уничтожает Лопеса. Вы, фанаты, даже на Васины бои не можете купить трансляцию за 100 грн, ищете пиратские ссылки, где посмотреть бесплатно, не говоря уже купить билет на его бои. Сидя в Белгороде, точно реванш получит в 2026 году, когда ему 40 будет ", - написал Редкач.

В октябре 2020 Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу в поединке за титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) и лишился звания чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг).

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Бокс
Иван Редкач
Теофимо Лопес
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