Редкач объявил об изменении весовой категории

Об этом сообщаетEsNews .



Редкач, который ранее выступал в первом полусреднем (до 63,5 кг) и полусреднем весе (до 66,7 кг), теперь планирует проводить поединки в легком весе (до 61,2 кг).



"Я перехожу в легкий вес. Это моя весовая категория. Пятерка лучших в этом дивизионе? Теофимо Лопес, Райан Гарсия, Девин Хейни и много молодых бойцов. Еще Джервонта Дэвис. Все они на одном уровне. Все они хорошие боксеры", - сказал Редкач.



Последний бой Редкач провел бой 18 апреля против Реджиса Прогрейса в полусреднем весе.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb