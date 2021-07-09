Редкач объявил об изменении весовой категории
Украинский боксер Иван Редкач заявил, что переходит в легкий вес
Об этом сообщаетEsNews .
Редкач, который ранее выступал в первом полусреднем (до 63,5 кг) и полусреднем весе (до 66,7 кг), теперь планирует проводить поединки в легком весе (до 61,2 кг).
"Я перехожу в легкий вес. Это моя весовая категория. Пятерка лучших в этом дивизионе? Теофимо Лопес, Райан Гарсия, Девин Хейни и много молодых бойцов. Еще Джервонта Дэвис. Все они на одном уровне. Все они хорошие боксеры", - сказал Редкач.
Последний бой Редкач провел бой 18 апреля против Реджиса Прогрейса в полусреднем весе.
- Напомним, 18 апреля Иван Редкач досрочно проиграл бывшему чемпиону мира Реджису Прогрейсу из США.
- 20 апреля Атлетическая комиссия штата Невада причислила украинскому боксеру Ивану Редкачу поражение техническим нокаутом в поединке против американца Реджиса Прогрейса.
- 27 июня Василий Ломаченко победил в Лас-Вегасе японца Масайоши Накатани техническим нокаутом в девятом раунде.
- 30 июня украинский боксер Иван Редкач заявил, что лучшие времена его соотечественника Василия Ломаченко остались позади
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