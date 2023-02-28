Немного о "Редане" - то есть попытке анимешек победить других субкультурников, пришедшую к нам из РФ.

Так случилось, что в Украине аниме показывать начали чуть ли не раньше России. Еще в ранних 90-х по ICTV крутили "Трансформеры" и "Вольтроны", а по "Тонису" отдельные полнометражки.

А потом, как и все это раннее возрождение, оно покрылось известными органами.

Теперь украинские анимешники, к сожалению, представляют собой одно коммьюнити с российскими. Какого милого вы удивляетесь, что между ними перетекают глупые игры?

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Лучшим и мощным отрывом молодежи от РФ стало бы развитие украинских переводов аниме и манги и соответствующих коммьюнити

Я давно говорю, что лучшим и мощным отрывом молодежи от РФ стало бы развитие украинских переводов аниме и манги и соответствующих комьюнити.

К сожалению, те, кто принимал решение, у нас развитие патриотизма среди молодежи видели несколько иначе.

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Об авторе: Виктор Трегубов, украинский журналист, блоггер, публицист и общественно-политический деятель

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