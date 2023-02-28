"Редан": как дурацкие игры перетекают к нам из России
Лучшим и мощным отрывом молодежи от РФ стало бы развитие украинских переводов аниме и манги и соответствующих коммьюнити
Немного о "Редане" - то есть попытке анимешек победить других субкультурников, пришедшую к нам из РФ.
Так случилось, что в Украине аниме показывать начали чуть ли не раньше России. Еще в ранних 90-х по ICTV крутили "Трансформеры" и "Вольтроны", а по "Тонису" отдельные полнометражки.
А потом, как и все это раннее возрождение, оно покрылось известными органами.
Теперь украинские анимешники, к сожалению, представляют собой одно коммьюнити с российскими. Какого милого вы удивляетесь, что между ними перетекают глупые игры?
Читайте также: В Украине распространяется движение массовых драк "Редан", происходящее из РФ: полиция предостерегает родителей подростков
Лучшим и мощным отрывом молодежи от РФ стало бы развитие украинских переводов аниме и манги и соответствующих коммьюнити
Я давно говорю, что лучшим и мощным отрывом молодежи от РФ стало бы развитие украинских переводов аниме и манги и соответствующих комьюнити.
К сожалению, те, кто принимал решение, у нас развитие патриотизма среди молодежи видели несколько иначе.
Об авторе: Виктор Трегубов, украинский журналист, блоггер, публицист и общественно-политический деятель
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.32
Покупка 38.32Продажа 39.31
-
EUR
Покупка 40.2Продажа 41.27
- Актуальное
- Важное