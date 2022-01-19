Редакцию издания "Гордон" в Киеве обстреляли неизвестные

Об этом он сообщил в опубликованном в YouTube видеообращении.

Офис расположен на улице Щекавицкой.

В издании отмечают, что сотрудники обнаружили след от пули на одном из окон офиса, после чего вызвали полицию.

Гордон связывает произошедшее со своей профессиональной деятельностью.





"Друзья, говорить правду в стране, где за свободу слова нужно ежедневно бороться, очень непросто. Но я это делаю, постоянно говорю, что думаю, и говорю правду. Как видим, это многим, наверное, не нравится", – отметил он. .

Гордон убежден, что преступление будет раскрыто, "поскольку здесь везде камеры".

"Кроме того, как мне сообщили мои источники в СБУ, здесь напротив расположено общежитие СБУ, в котором установлен специальный пост в рамках НСРД (негласные следственные (розыскные) действия) по отношению ко мне, откуда полностью записывают все происходящее здесь перед входом (в офис издания "Гордон", - ред.) Поэтому я абсолютно уверен, что СБУ в содружестве с МВД ответит на вопрос, кто стрелял по окнам интернет-издания "Гордон", кому стоит поперек горла свобода слова и борьба за свободу слова в Украине", – добавил журналист.