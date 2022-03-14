Global Львов Главная
ru ua
Global Львов Главная
Война с Россией: хроника
Главная Новости Редактор российского Первого канала выбежала в эфир с антивоенным плакатом. Перед этим она записала видео с призывом выходить на протесты

Редактор российского Первого канала выбежала в эфир с антивоенным плакатом. Перед этим она записала видео с призывом выходить на протесты

14 мартa, 2022 понедельник
22:07

Редактор российского "Первого канала" Марина Овсянникова прорвалась в прямой эфир с антивоенным плакатом

Видео опубликовал Комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике.

На плакате была надпись: "Нет – войне, остановите войну. Не верьте пропаганде, здесь вам лгут. Русские против войны".

Она также выкрикивала: "Нет – войне и остановить войну". После эфира ее задержали. Полиция составила протокол за дискредитацию российской армии.

Накануне в сети появилось видео, где она называет войну против Украины преступлением.

"Россия – страна-агрессор, и ответственность за эту агрессию лежит на совести только одного человека – Владимира Путина. К сожалению, последние годы я работала на "Первом канале" и занималась кремлевской пропагандой и мне сейчас очень стыдно. Стыдно за то, что позволяла говорить неправду с экранов телевизора.Стыдно за то, что позволяла "зомбировать" россиян. Мы промолчали в 2014 году, когда это все только начиналось. Мы молча наблюдали за этим античеловеческим режимом. И сейчас от нас отвернулся весь мир. И еще 10 поколений наших потомков не отмоются от позора этой войны", - сказала Овсянникова.

Она призвала людей выходить на митинги.

"Мы, русские люди – мыслящие и умные, только в наших силах остановить это безумие. Выходите на митинги, ничего не бойтесь, они не могут пересажать нас всех", - подытожила редактор.

  • Президент Владимир Зеленский и другие украинские чиновники неоднократно обращались к россиянам с призывом выходить на улицы и остановить войну.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
збили російський літак
14 мартa, 2022 понедельник
Воздушные силы Украины очистили небо от 8 «птичек» оккупантов
Френсіс Фукуяма
13 мартa, 2022 воскресенье
Поражение России будет внезапным и катастрофическим, - Фукуяма
13 мартa, 2022 воскресенье
30-летний киевлянин с паспортом жены притворился женщиной, чтобы выехать из Украины
Киев
+3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.22
    Покупка 29.22
    Продажа 31.05
  • EUR
    Покупка 32.25
    Продажа 34.24
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
14 мартa
22:40
Из Израиля в Украину прибыли врачи и мобильный госпиталь, - Ермак
22:40
Подсанкционный олигарх Абрамович замечен в аэропорту Израиля
22:20
Федоров рассказал о новых "цифровых" санкциях против России
22:00
Суд в Гааге примет решение о войне РФ против Украины 16 марта
21:58
Европейское агентство авиабезопасности приостановило действие всех сертификатов, выданных авиакомпаниям России
21:28
Журналист Fox News получил ранение под Киевом
21:14
Мария Захарова
Офис генпрокурора объявил подозрение "голосу" МИД РФ Захаровой
21:00
В Минцифре запустили официальный сайт для помощи Украине в криптовалюте, - Федоров
20:51
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли более 600 гражданских людей, - ООН
20:39
Эксклюзив
Владимир Омелян
Путин подвел Пекин: Украину не удалось взять за 2 дня, – политический эксперт Владимир Омелян
20:29
Госкомтелерадио ввело запрет на ввоз и распространение издательской продукции из России
20:27
"Работать и поддерживать экономику": одна из крупнейших ІТ-компаний открыла новый офис в Ужгороде
20:23
"С каждой бомбой Россия отдаляется от мирового сообщества": Шольц и Эрдоган осудили действия Кремля в Украине
20:22
ЕС утвердил новый пакет антироссийских санкций
20:13
Россия устроила геноцид в Изюме на Харьковщине. Никаких шансов для гуманитарного коридора нет, - Денисова
20:05
ООН выделит еще $40 млн для Украины
19:50
Белый дом рассматривает возможность визита Байдена в Европу из-за войны в Украине, - NBC News
19:47
Мэру Николаева предложили сдать город, он ответил предложением сдать технику
19:31
Эксклюзив
Эвакуация гражданского населения на Луганщине проходит под постоянными обстрелами, - Гайдай
19:28
Эксклюзив
тероборона
ВСУ и терроборона Киева готовы отражать такие атаки, как были в Мариуполе и Харькове — боец терробороны Киева
19:21
Бутусов посоветовал ГБР вместо "бессмысленного существования в теплых кабинетах" поехать в Гостомель или Бучу и там ловить преступников
19:19
Эксклюзив
ВСУ
Оккупанты пока не идут на штурм Николаева, однако обстреливают населенные пункты — боец терробороны, нардеп Роман Костенко
19:14
SkyUp
Кроме полетов в Россию и Беларусь. Авиакомпания SkyUp, чтобы выжить и платить налоги, предлагает свои самолеты в мокрый лизинг
19:14
На железнодорожный вокзал столицы привезли детские коляски и кухонные принадлежности для горячего питания – Марина Порошенко
19:11
Антониу Гутерреш
Генсек ООН считает возможной перспективу ядерного конфликта
19:10
На Донетчине захватчики потеряли 100 солдат и 2 танка из-за неудачного наступления
19:06
Приблизительно 600 жилых домов в Харькове не подлежат восстановлению, - Терехов
18:48
Ирина Венедиктова
Венедиктова заявила о возможном обмене пленными между Украиной и РФ
18:48
С начала российского вторжения в Украину погибли уже трое капелланов ПЦУ, - Епифаний
18:28
В Румынии упал, вероятно, русский беспилотник
18:20
Парламент Эстонии призвал страны-члены ООН закрыть украинское небо
18:18
Сенцов стал оператором NLAW и воюет под Киевом
18:05
В Мариуполе Нацгвардия уничтожила 17 спецназовцев ГРУ и 7 единиц техники
18:03
экономика
МВФ предварительно оценивает падение ВВП Украины в 2022 году в 10%
17:59
Дети увидят пингвинов: украинские полярники проведут для малышей онлайн-уроки
17:58
Как избежать инфекционных заболеваний в приютах для переселенцев и беженцев. Объяснение Минздрава
17:46
РНБО
СНБО и президент смогут устанавливать запрет на проведение выборов и референдумов на временно оккупированных территориях - в Раду внесли законопроект
17:45
Роснефть
ЕС усилит санкции против российских нефтяных компаний, но не запретит импорт, - Reuters
17:24
Латвийский депутат сдал мандат и хочет стать добровольцем в Украине
17:13
Грант Шаппс
Министр транспорта Великобритании заявил о готовности принять беженцев из Украины у себя дома
Больше статей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV