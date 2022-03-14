Редактор российского Первого канала выбежала в эфир с антивоенным плакатом. Перед этим она записала видео с призывом выходить на протесты

Видео опубликовал Комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике.



На плакате была надпись: "Нет – войне, остановите войну. Не верьте пропаганде, здесь вам лгут. Русские против войны".



Она также выкрикивала: "Нет – войне и остановить войну". После эфира ее задержали. Полиция составила протокол за дискредитацию российской армии.



Накануне в сети появилось видео, где она называет войну против Украины преступлением.



"Россия – страна-агрессор, и ответственность за эту агрессию лежит на совести только одного человека – Владимира Путина. К сожалению, последние годы я работала на "Первом канале" и занималась кремлевской пропагандой и мне сейчас очень стыдно. Стыдно за то, что позволяла говорить неправду с экранов телевизора.Стыдно за то, что позволяла "зомбировать" россиян. Мы промолчали в 2014 году, когда это все только начиналось. Мы молча наблюдали за этим античеловеческим режимом. И сейчас от нас отвернулся весь мир. И еще 10 поколений наших потомков не отмоются от позора этой войны", - сказала Овсянникова.



Она призвала людей выходить на митинги.



"Мы, русские люди – мыслящие и умные, только в наших силах остановить это безумие. Выходите на митинги, ничего не бойтесь, они не могут пересажать нас всех", - подытожила редактор.

Президент Владимир Зеленский и другие украинские чиновники неоднократно обращались к россиянам с призывом выходить на улицы и остановить войну.