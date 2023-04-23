Об этом пишет Deadline .

"По результатам публикации этой статьи будут приняты немедленные кадровые решения. Главный редактор Die Aktuelle Анна Хоффманн, работавшая журналистом газеты с 2009 года, будет уволена сегодня", - говорится в заявлении.

Издатели журнала, компания Funke, также извинились перед семьей Шумахера, которая ранее на этой неделе заявила, что подаст в суд.

"Эта безвкусица и обманная статья никогда не должна была появляться. Она никоим образом не соответствует стандартам журналистики, которых мы и наши читатели ожидаем от такого издателя, как Funke", - заявила управляющий директор Funke Бьянка Полманн.