Редактор, которая написала интервью с Шумахером, сгенерированное ИИ, была уволена из издания
Редактор издания Die Aktuelle Анна Хоффманн, написавшая интервью с бывшим чемпионом Михаэлем Шумахером, сгенерированное ИИ, была уволена
Об этом пишет Deadline .
"По результатам публикации этой статьи будут приняты немедленные кадровые решения. Главный редактор Die Aktuelle Анна Хоффманн, работавшая журналистом газеты с 2009 года, будет уволена сегодня", - говорится в заявлении.
Издатели журнала, компания Funke, также извинились перед семьей Шумахера, которая ранее на этой неделе заявила, что подаст в суд.
"Эта безвкусица и обманная статья никогда не должна была появляться. Она никоим образом не соответствует стандартам журналистики, которых мы и наши читатели ожидаем от такого издателя, как Funke", - заявила управляющий директор Funke Бьянка Полманн.
- 20 апреля стало известно, что семья Михаэля Шумахера планирует подать иск против журнала Die Aktuelle, опубликовавшего сгенерированное искусственным интеллектом "интервью" с бывшим пилотом "Формулы-1".
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