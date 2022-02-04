Red Hot Chili Peppers выпустили новый клип с Джоном Фрушанте
Калифорнийская фанк-рок-группа Red Hot Chili Peppers выпустила клип на песню “Black Summer” с участием автора хитов Джона Фрушанте, а уже в апреле ожидается выпуск первого за шесть лет альбома группы
В пятницу, 4 февраля, Red Hot Chili Peppers представили клип на песню Black Summer из будущего альбома.
Ожидается, что первый за последние шесть лет альбом RHCP под названием Unlimited Love выйдет уже 1 апреля. Альбом записывался с участием соавтора хитов группы Джона Фрушанте, вернувшейся в декабре 2019 года. С гитаристом Фрушанте группа записала свои самые известные альбомы, такие как "Blood Sugar Sex Magik", "Californication" и "Stadium Arcadium".
Свой последний альбом The Getaway музыканты представили в 2016 году.
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