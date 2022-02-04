Red Hot Chili Peppers выпустили новый клип с Джоном Фрушанте

В пятницу, 4 февраля, Red Hot Chili Peppers представили клип на песню Black Summer из будущего альбома.



Ожидается, что первый за последние шесть лет альбом RHCP под названием Unlimited Love выйдет уже 1 апреля. Альбом записывался с участием соавтора хитов группы Джона Фрушанте, вернувшейся в декабре 2019 года. С гитаристом Фрушанте группа записала свои самые известные альбомы, такие как "Blood Sugar Sex Magik", "Californication" и "Stadium Arcadium".



Свой последний альбом The Getaway музыканты представили в 2016 году.

