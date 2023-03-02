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Речан убежден, что РФ не вторгнется в Молдову, потому что не имеет ресурсов

2 мартa, 2023 четверг
06:57
Мир

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан убежден, что Россия не вторгнется в его страну, поскольку не может вести бои на двух фронтах

Об этом сообщает NewsMaker .

По словам Речана, Россия не может напасть на Молдову, потому что она слишком далеко, при этом страны разделяет Украина.

"У России не хватит ресурсов для эскалации. Понятно также, что РФ не может ворваться в Молдову военным путем. С другой стороны, Молдова имеет достаточно потенциала, чтобы справиться с возможной эскалацией в Приднестровье. А приднестровский регион, как и мы, стремится к миру и стабильности", - сказал он.

Речан отметил, что Россия ведет гибридную и информационную войну, проводя пропаганду, дезинформацию и продвигая определенные провоенные нарративы.

Новости
Россия
Молдова
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