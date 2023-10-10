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Речь Зеленского в парламенте Румынии могли отменить из-за пророссийских парламентариев, - СМИ

10 октября, 2023 вторник
17:33
Мир

Владимир Зеленский 10 октября должен был выступить перед парламентом Румынии, однако его речь была отменена - одной из причин может быть срыв из-за пророссийских парламентариев

Об этом пишет румынская редакция " Радио Свобода ".

Президент Украины должен был выступить в парламенте в 17:00, но речь была отменена без официального объяснения причин.

"Запланированное на сегодняшний день в 17:00 совместное заседание палаты депутатов и сената, посвященное приему послания президента Украины Владимира Зеленского, отменено", - сообщили в пресс-службе палаты депутатов.

Сам Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом пошутил, что не выступал, поскольку "не подготовил речь", однако пообещал вернуться в следующий раз и выступить.

"Я думаю, вы понимаете, что у меня нет дефицита в речах в разных странах для выражения своего уважения [...] Однако сейчас я не подготовил речь, я не готов выступать. Но будьте уверены, в следующий раз я выступлю с речью перед парламентариями, перед журналистами, и выражу свою благодарность", - добавил он.

  • Владимир Зеленский 10 октября прибыл с официальным визитом в Бухарест. Здесь он встретился с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. В ходе встречи было принято "важное решение о подготовке пилотов для F-16".
Румыния
Владимир Зеленский
Война с Россией
Мир про Украину
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