Речь Зеленского в парламенте Румынии могли отменить из-за пророссийских парламентариев, - СМИ

Об этом пишет румынская редакция " Радио Свобода ".

Президент Украины должен был выступить в парламенте в 17:00, но речь была отменена без официального объяснения причин.

"Запланированное на сегодняшний день в 17:00 совместное заседание палаты депутатов и сената, посвященное приему послания президента Украины Владимира Зеленского, отменено", - сообщили в пресс-службе палаты депутатов.

Сам Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом пошутил, что не выступал, поскольку "не подготовил речь", однако пообещал вернуться в следующий раз и выступить.

"Я думаю, вы понимаете, что у меня нет дефицита в речах в разных странах для выражения своего уважения [...] Однако сейчас я не подготовил речь, я не готов выступать. Но будьте уверены, в следующий раз я выступлю с речью перед парламентариями, перед журналистами, и выражу свою благодарность", - добавил он.