У меня очень мало поводов любить нашего президента. Я ничего не забыл. Ни желания сесть на границе и решить все с Путиным, как "два мужика", ни шашлыков и позорных комментариев к заявлениям американцев о вторжении. Не забыл о провале эвакуации, параличе СБУ друга Баканова и куче других вещей, которые были до войны.

Но, учитывая это, я также не забываю, что подавляющее большинство граждан Украины поддерживают президента Зеленского. И можно много дискутировать, почему так и какова роль узурпации телеэфира, лжи и манипуляций, но счет на табло – Зеленский популярен.

Когда вы вспоминаете предыдущие новогодние речи президента, оливье, советский антураж и избегание назвать Россию агрессором, вы правы – это было. Но это прошлое. Не стоит жить в прошлом

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И когда вы вспоминаете предыдущие новогодние речи президента, оливье, советский антураж и избегание назвать Россию агрессором, вы правы – это было. Но это прошлое. Не стоит жить в прошлом.

Речь Зеленского откровенно хороша. Она правильна, потому что мотивирует держаться и умножать на ноль свиней. И она рассчитана не на вас, кто сражается с 2004 года. Вы будете сражаться и так, упоротые мои засранцы!

Пусть он хрипит, мурчит, пусть шутит в стиле 95 квартала, но делает правильные вещи здесь и сейчас

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Речь Зеленского рассчитана на тех, кто до прошлого года смотрел Иронию судьбы, ел оливье, был вне политики и не замечал войны. Они составляли ядерный электорат Зеленского и он великий молодец, трансформирующий своей трансформацией советских людей в украинцев. Это важная работа и разумно поддержать президента в этом. Мобилизация всех на борьбу в наших интересах и приближает победу.

Поэтому пусть он хрипит, мурчит, пусть шутит в стиле 95 квартала, но делает правильные вещи здесь и сейчас. Вот что я думаю об обращении президента.