"Речь шла о покупке угля у украинских предприятий без запросов через "Л/ДНР": эксперт назвал подозрение Порошенко "скорее политическим, чем юридическим"

Об этом он заявил в эфире программы "Неделя с Марией Гурской" на Еспресо.TV.



"Речь шла о покупке угля у предприятий, которые имели регистрацию в Украине. Несмотря на то, что мы говорим, что это было на оккупированных территориях, но Украина не делала запросы через "госорганы" "Л/ДНР", привязка факта госизмены - очень условна. Она скорее политическая, чем юридическая", - сказал Божко.



По его мнению, здесь более важна фабула этого дела.



"Низкое качество вообще дел, которые касаются почти всех политиков в Украине. Когда происходит преследование политика крупного, так или иначе, мы почти всегда видим дело переоцененное оценочными суждениями, попытками кого-то догнать, а потом через 5-7 лет оказывается, что это было написано как-то на колене", - добавил политконсультант.



Он подчеркнул, что к этому делу стали привязывать посторонних.



"Месяц назад, в контексте этого дела, секретарь СНБО отметил, что почему-то и госпожа Гонтарева должна считаться подозреваемой. Это похоже больше на какую-то политическую расправу. История с появлением по этому делу Порошенко - она скорее политическая. У власти есть высокое, стойкое желание как-то капсулировать поддержку Порошенко вокруг того электората, который у него уже есть, чтобы не было возможности наращивать свою поддержку. Нужно все время напоминать, что Порошенко - госпредатель", - подытожил Божко.

Лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук подозревается в сговоре с украинскими чиновниками для срыва контракта о поставках угля из Южной Африки в начале российской агрессии. Также следствие считает, что Медведчук участвовал в организации схемы контрабанды угля из ОРДЛО, в результате которой пророссийские террористы получили более 200 млн грн.

СБУ вручила подозрение по этому делу экс-министру энергетики Демчишину. По версии СБУ он заставил руководителей государственной энергогенерирующей компании заключить несколько соглашений с представителями ОРДЛО по поставке угля на общую сумму более 3 млрд грн. В результате противоправных действий министра в распоряжение террористов поступило более 200 млн грн.

Государственное бюро расследований заявило, что Порошенко сообщили о подозрении по этому делу. Его обвиняют в госизмене и содействии деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР",