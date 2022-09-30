Речь Путина с петлей на шее
Помпезное "присоединение" части Украины к России, которое устроил Путин в Кремле, продемонстрировало одно: кремлевский карлик не уверен в себе и своих действиях
В Георгиевском зале он собрал всех своих задолизов и прихвостней для того, чтобы проскандировать "Россия-Россия-Россия". В следующий раз они смогут сделать это уже на скамье подсудимых в Международном трибунале.
Вы заметили, что лица тех, кто сидел в первых рядах – Патрушева, Володина, Пескова, Медведева - были кислыми и нерадостными. Они знают, что им придется своими головами отвечать за совершенные в Украине военные преступления. Путину уже терять нечего — у него на шее уже болтается петля. Он сам ее себе надел. Следовательно, он может нести абсолютный бред и о Западе, и об "оккупации" США Южной Кореи и Германии, и о семейных трусах (или ценностях?), и о тысячелетней русской цивилизации etc.
Какая цивилизация? Какая самобытность? Какая Россия?
Орда без унитазов, стирают в реках, Гадят в домах. Какое "Отечество"?
Путин в буквальном смысле этого слова из дерьма пытается слепить пулю (читай — Россию). Нет никакой великой России, нет никакой цивилизации, нет никакой победы, нет никаких скреп.
Украина и мир имеют дело с кремлевским психопатом. Это главный вывод из выступления Путина. И единственный вопрос – что с ним делать? Уверен, что после его изоляции весь этот кремлевский хор, который сегодня скандировал: Россия-Россия!, если не сядет на скамью подсудимых, разбежится по миру.
Отсчет крушения режима Путина начался.
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