Речь Путина на параде в Москве – признак слабости, - Климкин
Министр иностранных дел Украины в 2014-2019 гг. Павел Климкин считает, что речь Путина на параде в Москве была скучной и является признаком слабости его режима
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"От Путина нужно всегда чего-то ожидать. Поскольку он всегда готов создать что-то плохое для мира и Украины. В его речи на параде в Москве действительно не было ничего нового. По-моему, эта речь была скучной. Однако, повторение всех его смыслов свидетельствует о том, что он будет идти дальше. Путин и дальше видит Украину искусственным государством. Он снова говорил об исторических землях. Снова пытался построить свою мифологию об истории", - объяснил Климкин.
Дипломат отметил, что не следует впадать в оптимизм от того, что Путин на параде в Москве не объявил какие-либо сенсационные вещи. По мнению Климкина, Путин не готов и не будет останавливаться.
"Не следует впадать в оптимизм от того, что мы не услышали от него сенсационных вещей. Единственное, что я услышал в этой речи, что является реальным признаком слабости, так это то, что Путин хочет снова договариваться с Западом. Он снова называет Россию сильной и суверенной страной, которая звучит как оправдание. Поэтому радоваться его скучной речи не следует, но была она неожиданно оправдывающая. И это на самом деле играет на нас", - добавил Климкин.
- 29 апреля министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что 9 мая Владимир Путин может объявить всеобщую мобилизацию россиян. 2 мая информацию о возможном объявлении мобилизации в РФ подтвердил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. Однако в Кремле опровергли эту информацию.
- 3 мая CNN сообщило, что Владимир Путин вместо так называемой "специальной военной операции" 9 мая может объявить войну в Украине. Премьер-министр Денис Шмигаль также ссылался на западные спецслужбы и вероятность объявления войны
- В МВД также говорили о вероятности объявления аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской областей и оккупированных территорий Запорожья.
- Владимир Путин на "параде победы" в Москве заявил, что ополченцы Донбасса вместе с ВС РФ борются на своей земле
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.39
Покупка 31.39Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.95Продажа 33.81
- Актуальное
- Важное