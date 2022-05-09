Речь Путина на параде в Москве – признак слабости, - Климкин

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"От Путина нужно всегда чего-то ожидать. Поскольку он всегда готов создать что-то плохое для мира и Украины. В его речи на параде в Москве действительно не было ничего нового. По-моему, эта речь была скучной. Однако, повторение всех его смыслов свидетельствует о том, что он будет идти дальше. Путин и дальше видит Украину искусственным государством. Он снова говорил об исторических землях. Снова пытался построить свою мифологию об истории", - объяснил Климкин.

Дипломат отметил, что не следует впадать в оптимизм от того, что Путин на параде в Москве не объявил какие-либо сенсационные вещи. По мнению Климкина, Путин не готов и не будет останавливаться.

"Не следует впадать в оптимизм от того, что мы не услышали от него сенсационных вещей. Единственное, что я услышал в этой речи, что является реальным признаком слабости, так это то, что Путин хочет снова договариваться с Западом. Он снова называет Россию сильной и суверенной страной, которая звучит как оправдание. Поэтому радоваться его скучной речи не следует, но была она неожиданно оправдывающая. И это на самом деле играет на нас", - добавил Климкин.