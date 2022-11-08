Об этом сообщает "Главком".

"Вопрос, почему графики отключений не совпадают с реальными отключениями, я слышу часто. Но точный график отключений возможен только при условии, когда мы узнаем точное время атаки на энергосистему и ее результативность", - рассказал Харченко.

По словам директора, все отключения – контролируемые, а выносливости украинской энергосистемы достаточно для того, чтобы не допустить блэкаута. Однако он подчеркнул, что следует быть готовыми к новым атакам.

"Замечу, что для доведения Киева до блэкаута правительство Москвы должно работать втрое эффективнее. В то же время мы должны быть готовы к новым атакам и таким ситуациям. Сейчас речь идет о выживании, а не о комфорте", - сказал Харченко.

8 ноября глава правительства Денис Шмыгаль сообщил, что на ТЭС и ТЭЦ угля вдвое больше необходимого, из газохранилищ отбирают меньше, чем закачивают.

Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий спрогнозировал, что если не будет новых обстрелов со стороны России, то ситуация с энергоснабжением в центральных и северных областях Украины улучшится.

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