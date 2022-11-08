"Речь о выживании": эксперт по энергетике назвал условие блэкаута и объяснил несоответствие отключений графику
Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко пояснил, что отключения света в регионах Украины часто не совпадают с графиками, поскольку энергетикам неизвестно точное время атак врага по энергосистеме
Об этом сообщает "Главком".
"Вопрос, почему графики отключений не совпадают с реальными отключениями, я слышу часто. Но точный график отключений возможен только при условии, когда мы узнаем точное время атаки на энергосистему и ее результативность", - рассказал Харченко.
По словам директора, все отключения – контролируемые, а выносливости украинской энергосистемы достаточно для того, чтобы не допустить блэкаута. Однако он подчеркнул, что следует быть готовыми к новым атакам.
"Замечу, что для доведения Киева до блэкаута правительство Москвы должно работать втрое эффективнее. В то же время мы должны быть готовы к новым атакам и таким ситуациям. Сейчас речь идет о выживании, а не о комфорте", - сказал Харченко.
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