Речь о неделях или месяцах: Финляндия готова отказаться от российских энергоносителей
Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна готова в короткие сроки отказаться от газа и нефти из России
Об этом сообщает издание Yle .
"Мы говорим о неделях или месяцах, а не о годах (для отказа - ред.) для Финляндии", - отметила Марин.
По ее словам, ситуация для других стран ЕС более сложная.
"Необходимо сделать это быстро. Однако, вероятно, многие другие страны не могут отказаться от российского топлива так быстро, как Финляндия. Поэтому сейчас мы должны искать решения все вместе", – добавила она.
Марин отметила, что речь идет о том, чтобы наработать варианты, как помочь таким странам, как Германия, найти альтернативные источники энергии.
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