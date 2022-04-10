Речь о неделях или месяцах: Финляндия готова отказаться от российских энергоносителей

Об этом сообщает издание Yle .

"Мы говорим о неделях или месяцах, а не о годах (для отказа - ред.) для Финляндии", - отметила Марин.

По ее словам, ситуация для других стран ЕС более сложная.

"Необходимо сделать это быстро. Однако, вероятно, многие другие страны не могут отказаться от российского топлива так быстро, как Финляндия. Поэтому сейчас мы должны искать решения все вместе", – добавила она.

Марин отметила, что речь идет о том, чтобы наработать варианты, как помочь таким странам, как Германия, найти альтернативные источники энергии.