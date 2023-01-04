"Речь идет о жизни людей": в Воздушных силах ответили на упреки в "уничтожении дешевых дронов дорогими ракетами"
Ради сохранения человеческих жизней Украина и дальше будет сбивать запускаемые Россией иранские дроны-камикадзе всеми имеющимися средствами, даже "дорогими" ракетами
Об этом в эфире телемарафона 4 января сказал спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.
Так, он прокомментировал статью The New York Times, авторы которой утверждают, что сбить иранский дрон – в семь раз дороже, чем запустить его.
"Если есть угроза жизни, то вы, вероятно, все потратите, чтобы сохранить свою жизнь. Здесь некорректно сравнивать... Мне иногда кажется, что в некоторых газетах есть колонка для российских пропагандистов, чтобы они там высказывали свое мнение. Это и в США, и в Европе есть СМИ, публикующие иногда противоречивые вещи", – сказал Игнат.
"Понятно, что используемые ракеты и NASAMS, IRIS-T – это дорогие ракеты... Будем ли мы их применять, будем ли поднимать в небо истребители, чтобы сбивать "шахеды"? Это дорого, но будем. А как делает Израиль, чтобы сбивать какие-то дешевые ракеты? Речь идет о жизни, сохранении критической инфраструктуры и объектов, в которые может попасть дрон-камикадзе", - добавил он.
Спикер командования Воздушных сил подчеркнул, что прилетевший в цель "шахед" несет большие убытки, чем стоимость ракеты для его уничтожения.
- 3 января в Воздушных силах заявили об уничтожении 100% иранских дронов за двое суток.
- В Иране упорно отрицают поставки России дронов-камикадзе, которые она использует против Украины.
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