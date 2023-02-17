"Речь идет о закулисных переговорах": Згурец о реакции США на китайский воздушный шар
США и Китай не готовы к взаимной эскалации, поэтому проводят закулисные переговоры
Об этом заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире Еспресо.
Он напомнил, что, когда сбили первый воздушный шар, Китай отреагировал жестко и опроверг причастность к этой ситуации. Затем в течение некоторого времени отменили встречи между американскими и китайскими чиновниками.
"Фактически за неделю ситуация несколько изменилась. США признают, что не было разведывательных систем на шариках. Думаю, речь идет о закулисных переговорных вещах, где обе страны не готовы воспринимать этот период времени как подходящий для взаимной эскалации. Думаю, что выбрали более мягкий вариант решения этой проблемы", - заметил Сергей Згурец.
- 4 февраля США сбили китайский "шпионский шар", пролетавший над воздушным пространством Южной Каролины. На что министерство иностранных дел КНР заявило "сильное недовольство и протест".
- 14 февраля издание The Washington Post написало, что китайский воздушный шар, сбитый на восточном побережье США и считавшийся шпионским, мог сбиться с начального маршрута из-за непогоды.
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