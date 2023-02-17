Об этом заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире Еспресо.

Он напомнил, что, когда сбили первый воздушный шар, Китай отреагировал жестко и опроверг причастность к этой ситуации. Затем в течение некоторого времени отменили встречи между американскими и китайскими чиновниками.

"Фактически за неделю ситуация несколько изменилась. США признают, что не было разведывательных систем на шариках. Думаю, речь идет о закулисных переговорных вещах, где обе страны не готовы воспринимать этот период времени как подходящий для взаимной эскалации. Думаю, что выбрали более мягкий вариант решения этой проблемы", - заметил Сергей Згурец.