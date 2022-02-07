"Речь идет о выборах под дулами автоматов РФ": Синютка назвал "чрезвычайной опасностью для государства" прямую встречу Зеленского с Путиным

Об этом он заявил в эфире программы "Неделя с Марией Гурской" на Еспресо.TV.



"Что касается Минских договоренностей, давайте честно скажем, что подписывалось в 2014-15 годах и то, на что согласился Зеленский во время "нормандского формата" в Париже или во время встречи советников. Я имею в виду "формулу Штайнмайера" - это две большие разницы. Потому что и то, что сегодня обсуждают все - это российский нарратив чистой воды", - сказал Синютка.



Он добавил, что до 2019 года Украина не соглашалась обсуждать политическую составляющую, не выполняя часть безопасности.



"Войска на границе, миротворцы, вывод российских войск, возобновление работы украинских политических партий и ОО, а тогда говорим о политической составляющей. Сегодня речь идет о том, чтобы под дулами российских автоматов провести выборы - на это нельзя соглашаться. Это угроза нацбезопасности Украине. Я не знаю, каким образом и для чего Зеленский ищет прямую встречу с Путиным. Это чрезвычайно опасно для государства", - подытожил нардеп.



31 января секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что исполнение Минских соглашений означает уничтожение Украины

Впоследствии Путин обвинил Украину в "хроническом саботаже" Минских договоренностей.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что иностранные партнеры не давят на Украину для выполнения Минских соглашений по Донбассу на условиях России.