"Речь идет о выборах под дулами автоматов РФ": Синютка назвал "чрезвычайной опасностью для государства" прямую встречу Зеленского с Путиным
Народный депутат Олег Синютка считает, что все разговоры по выполнению Минских соглашений ведутся вокруг российского нарратива
Об этом он заявил в эфире программы "Неделя с Марией Гурской" на Еспресо.TV.
"Что касается Минских договоренностей, давайте честно скажем, что подписывалось в 2014-15 годах и то, на что согласился Зеленский во время "нормандского формата" в Париже или во время встречи советников. Я имею в виду "формулу Штайнмайера" - это две большие разницы. Потому что и то, что сегодня обсуждают все - это российский нарратив чистой воды", - сказал Синютка.
Он добавил, что до 2019 года Украина не соглашалась обсуждать политическую составляющую, не выполняя часть безопасности.
"Войска на границе, миротворцы, вывод российских войск, возобновление работы украинских политических партий и ОО, а тогда говорим о политической составляющей. Сегодня речь идет о том, чтобы под дулами российских автоматов провести выборы - на это нельзя соглашаться. Это угроза нацбезопасности Украине. Я не знаю, каким образом и для чего Зеленский ищет прямую встречу с Путиным. Это чрезвычайно опасно для государства", - подытожил нардеп.
- 31 января секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что исполнение Минских соглашений означает уничтожение Украины
- Впоследствии Путин обвинил Украину в "хроническом саботаже" Минских договоренностей.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что иностранные партнеры не давят на Украину для выполнения Минских соглашений по Донбассу на условиях России.
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