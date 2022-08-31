Об этом сообщают правоохранители, участвовавшие в обысках.

"НАБУ и САП совместно с Департаментом контрразведки СБУ проводят более 20 обысков в Запорожье, в том числе в помещениях горсовета, областной военной обладминистрации, складских помещениях и в жилых помещениях возможных причастных к преступлению лиц. Следственное действие санкционировано и осуществляется в рамках расследования по факту возможного незаконного присвоения гуманитарной помощи, легализации доходов, полученных преступным путем и незаконного обогащения", - говорится в сообщении НАБУ.

В СБУ информируют , что во время обысков у должностных лиц Запорожского городского совета обнаружено:

вещества, похожие на наркотические средства, направленные на экспертизу;

незарегистрированное огнестрельное оружие и патроны к нему;

большое количество наличных денег.

Предварительная правовая квалификация совершенных уголовных правонарушений - ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем организованной группой) и ст. 368-5 (незаконное обогащение) УК Украины.

Бывший агент НАБУ Евгений Шевченко сообщает о возможных масштабах вероятных злоупотреблений:

"Должностные лица разворовывали в промышленных масштабах почти всю гуманитарную помощь, которая поступала в город и область, и продавали ее через торговые сети АТБ и Сильпо. Они подозреваются в том, что за эти полгода была разворована - внимание:

22 морских контейнера;

389 железнодорожных вагонов;

220 грузовых автомобилей.

Вся эта помощь предназначалась для людей, беженцев, переселенцев, а также для военных. Суммы, о которых идет речь – миллионы долларов США".

Также он назвал фамилии и должности лиц, причастных к вероятным хищениям: председатель Запорожской ОВА Александр Старух, его заместитель Злата Некрасова, депутат областного совета Виктор Щербина и секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев (депутатская фракция "Слуга народа").

Напомним, вчера депутат Запорожского райсовета Дмитрий Кирильчук сообщил , что в Запорожье прошли обыски в горсовете и ОВА.

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