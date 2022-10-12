"Речь идет о десятках миллиардов долларов": Зеленский объявил о создании финансового "Рамштайна"
Президент Владимир Зеленский заявил, что Запад консолидируется в поддержке Украины и создает финансовый "Рамштайн"
Об этом Зеленский заявил в вечернем видеообращении.
"Только что принял участие в работе второй министерской встречи стран-доноров, МВФ и Всемирного банка, которые помогают нашему государству сохранять финансовую стабильность. Ключевой вопрос – это покрытие дефицита нашего бюджета и быстрое восстановление критической инфраструктуры, жилья и социальных объектов, которые разрушены или повреждены ударами оккупантов. Речь идет о значительных суммах - десятках миллиардов долларов для бюджета и Fast Recovery. Но потенциал демократических стран значительно больше, чем имеющиеся потребности. Создаем финансовый "Рамштайн" - системный инструмент для постоянной поддержки нашей борьбы за свободу", - говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.14
Покупка 40.14Продажа 41.04
-
EUR
Покупка 38.4Продажа 39.71
- Актуальное
- Важное