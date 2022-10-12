Об этом Зеленский заявил в вечернем видеообращении.

"Только что принял участие в работе второй министерской встречи стран-доноров, МВФ и Всемирного банка, которые помогают нашему государству сохранять финансовую стабильность. Ключевой вопрос – это покрытие дефицита нашего бюджета и быстрое восстановление критической инфраструктуры, жилья и социальных объектов, которые разрушены или повреждены ударами оккупантов. Речь идет о значительных суммах - десятках миллиардов долларов для бюджета и Fast Recovery. Но потенциал демократических стран значительно больше, чем имеющиеся потребности. Создаем финансовый "Рамштайн" - системный инструмент для постоянной поддержки нашей борьбы за свободу", - говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского.

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