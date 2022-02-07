"Речь идет о безопасности Украины": Запад готов понести высокую цену в случае эскалации со стороны РФ, - Бербок

Об этом она заявила на совместном брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, передает Еспресо.TV.



"Я хочу высказаться абсолютно четко: мы сделаем все, чтобы предотвратить эскалацию. Мы запланировали ряд жестких мер в отношении России. Эти санкции беспрецедентны и скоординированы со всеми партнерами. Мы также готовы понести высокую экономическую цену, ведь речь идет о безопасности Украины", - отметила Бербок.



Она добавила, что Германия находится на стороне Украины.

"Будем работать в "нормандском формате" со всеми имеющимися у нас средствами. 8 января я отправлюсь к линии разграничения, чтобы поговорить с людьми на местах, увидеть гуманитарную ситуацию", - сказала министр.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что главная цель России – дестабилизация ситуации в Украине.