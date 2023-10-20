Речь идет не о церкви, а об участвующем в войне институте - Данилов о голосовании по УПЦ (МП)
Секретарь СНБО Алексей Данилов осудил депутатов, которые не голосовали за запрет УПЦ (МП), так как "речь идет не о церкви, а об институте, непосредственно принимающем участие в войне на стороне нашего врага"
Об этом в интервью украинскому радио заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Он отметил, что народ Украины не забудет о депутатах, которые не голосовали за запрет УПЦ (МП) в первом чтении, потому что "речь идет не о церкви, а об институте, непосредственно принимающем участие в войне на стороне нашего врага".
"Количество голосов, который получил этот законопроект, говорит, что сегодня достаточно прочная подушка для того, чтобы депутаты в конце концов его проголосовали. Имеем в виду, что о тех депутатах, которые не будут в этом участвовать и не будут голосовать за это" закон, народ Украины точно не забудет. Более того, меня удивляют депутаты, поддерживающие Московскую церковь на территории нашей страны", - отметил Данилов.
"Мы к религии не имеем никакого отношения. Хотите общаться с Богом, общайтесь, сколько вам угодно. Но распространять и насаждать здесь институты, которые работают непосредственно с центром в Москве — это недопустимая вещь и с этим будет поставлена точка. Но все происходит. в пределах законодательства", - добавил он.
В частности, Данилов объяснил, что окончательную версию можно будет увидеть, когда депутаты примут закон уже во втором чтении. По его словам, "тогда уже сможем анализировать и понимать, как все будет происходить юридически и физически.
- Напомним, 5 октября парламентарии собрали 226 подписей под обращением к председателю ВР Руслану Стефанчуку о вынесении на голосование решения о запрете УПЦ МП.
- Перед тем глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявлял , что среди депутатского корпуса украинского парламента отсутствует большинство голосов, которые могут быть отданы за закон о прекращении деятельности церкви Московского патриархата. Речь идет о по меньшей мере 226 голосах народных избранников.
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