Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Речь Байдена об Украине и Израиле просмотрели в США более 20 млн телезрителей

Речь Байдена об Украине и Израиле просмотрели в США более 20 млн телезрителей

21 октября, 2023 суббота
05:59
Мир

Выступление Джо Байдена в телеэфире посмотрели более 20 млн. американцев. Это почти втрое больше, чем посмотрели его прошлое выступление

Об этом сообщает Reuters.

По данным исследовательской фирмы Nielsen, около 20,3 миллионов человек пересмотрели выступление президента США Джо Байдена в четверг вечером в прайм-тайм с призывом оказать военную помощь Израилю и Украине.

В июне выступление Байдена, посвященное прекращению долгового кризиса, в прайм-тайм пересмотрели 6,2 миллиона зрителей и транслировалось в двух крупных сетях вещания США.

Количество просмотров в четверг подсчитано в 10 языковых и кабельных сетях США, включая ABC, CBS, CNN, Fox News и NBC.

Две трети зрителей смотрели 15-минутную речь Байдена вещательными сетями, при этом 35% - кабельным телевидением. По словам Nielsen, более трех четвертей телезрителей были старше 55 лет.

Больше всего телезрителей смотрело выступление президента на Fox News – почти 3,4 миллиона зрителей. MSNBC в это время смотрело 2,1 миллиона зрителей, а CNN включили 1,4 миллиона телезрителей.

  • 20 октября Байден выступил с речью о войне в Украине и Израиле. При этом он сравнил российского диктатора Владимира Путина с ХАМАСом.
  • Через несколько часов Администрация Белого дома подала запрос в Конгресс об экстренном финансировании на сумму более 100 млрд долларов для поддержки Израиля и Украины. Большинство средств – 61 млрд долларов – выделяется для Украины.
Джо Байден
Война с Россией
помощь Украине
Война в Израиле
Читайте также:
Карта. Авдіївка_1710
18 октября, 2023 среда
Подобной халатности еще не было: боец ВСУ о безумных потерях врага возле Авдеевки
Карта. ATACMS
20 октября, 2023 пятница
В Defense Express назвали главную задачу Atacms на поле боя
окупанти
20 октября, 2023 пятница
РФ имеет еще около 4 млн артснарядов, – разведка Эстонии
Киев
+12°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.4
    Покупка 37.4
    Продажа 38.11
  • EUR
    Покупка 39.74
    Продажа 40.65
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
21 октября
06:29
Дональд Трамп
Трампа оштрафовали на $5000 за пост в соцсети с фото сотрудницы суда
05:36
Япония запускает новую программу поддержки беженцев из Украины
05:08
Болгария, Румыния и Турция готовятся к разминированию Черного моря
04:40
В ISW рассказали об успехах операции ВСУ на левобережье Херсона
04:12
Зузана Чапутова
Президент Словакии отказывается утверждать правительство пророссийской коалиции
03:44
В Пентагоне рассказали, чем Китай помогает России в войне против Украины
03:16
Южная Корея может раскрыть стратегические резервы нефти в случае обострения конфликта на Ближнем Востоке
02:48
Уничтожены тоннели, командные пункты и ключевые специалисты: ЦАХАЛ сообщил о результатах обстрелов Газы
02:20
ЕС и США призвали Китай к давлению на Россию и прямому диалогу с Украиной
01:52
ЕС запланировал консультации по новому пакету санкций против РФ, - Bloomberg
01:24
Обновлено
Российский Ил-76 загорелся во время вылета из военного аэродрома в Таджикистане
00:56
Правительство Швеции решило скорректировать политику в отношении мигрантов
00:47
США предупредили 100 стран: Россия будет пытаться подорвать доверие к выборам, - Reuters
00:30
Эксклюзив
"Продолжается подготовка, принимаются определенные меры": дипломат Мильман о наземной операции Израиля в Газе
00:28
НАТО
Надо поскорее успокоить ситуацию на Ближнем Востоке и продолжить поддержку Украины, - заместитель генсека НАТО
2023, пятница
20 октября
23:48
Аэропорт в Борисполе планирует начать прием рейсов через месяц после конца войны
23:37
Лавров
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 20 октября
23:35
Эксклюзив
В "Информационном сопротивлении" объяснили, почему Украине пока не дают ракеты TAURUS
23:13
Речь идет не о церкви, а об участвующем в войне институте - Данилов о голосовании по УПЦ (МП)
22:52
Джим Джордан
Республиканцы больше не будут выдвигать Джордана на должность спикера Конгресса США
22:34
Теракт в Брюсселе: министр юстиции Бельгии уходит в отставку
22:21
Запрет религиозных организаций, связанных с РФ: кто из нардепов не поддержал законопроект, – движение Честно
22:20
Суровикин больше не возглавляет Воздушно-космические силы РФ: СМИ назвали преемника
21:50
Эксклюзив
Операция Израиля в Газе будет проходить в три этапа, - военкор Сампан
21:50
Белый дом
Белый дом подал запрос в Конгресс на выделение $100 млрд на военную помощь, из них $61 млрд – для Украины
21:37
ХАМАС освободил двух американок, которых держал в заложницах
21:13
Эксклюзив
Си Цзиньпин не хочет воевать с Западом, но от Путина отказаться не готов, - Климкин
21:11
Россия ракетой попала в дачный кооператив в Кривом Роге: погиб мужчина
21:04
США ввели санкции против соратников пророссийского деятеля Боснии Додика
20:57
Обновлено
"Ворскла" vs "Шахтар"
"Заря" совершила камбек против "Оболони": расписание и результаты всех матчей 11-го тура УПЛ
20:54
Мобильная связь в условиях блекаутов: операторы рассказали об уровне готовности
20:51
OPINION
Не думайте, что РПЦ в Украине уже запретили
20:45
Обзор
Пространство "Терриконов" и "Убийц цветочного полнолуния": что посмотреть на выходных
20:42
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Авдеевка может стать вторым Бахмутом с точки зрения потерь противника. Военные итоги недели с Сергеем Згурцем
20:39
Не будут работать карты, терминалы и банкоматы: в ночь на 21 октября ПриватБанк проведет регламентные работы
20:09
Силы обороны отразили около 23 атак на Купянском направлении, - Генштаб
20:07
OPINION
К ПЭПам банки обязаны применять риск-ориентированный подход
19:39
В Украине внесли изменения в Правила дорожного движения
19:15
Пытки, изнасилования и убийства гражданских: комиссия ООН обнародовала отчет о военных преступлениях РФ в Украине
19:15
Аналитика
Одолженные ПВО, защита энергообъектов от дронов и генераторы для мобильных "вышек": как готовятся к новому сезону блекаутов
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV