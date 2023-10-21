Речь Байдена об Украине и Израиле просмотрели в США более 20 млн телезрителей
Выступление Джо Байдена в телеэфире посмотрели более 20 млн. американцев. Это почти втрое больше, чем посмотрели его прошлое выступление
Об этом сообщает Reuters.
По данным исследовательской фирмы Nielsen, около 20,3 миллионов человек пересмотрели выступление президента США Джо Байдена в четверг вечером в прайм-тайм с призывом оказать военную помощь Израилю и Украине.
В июне выступление Байдена, посвященное прекращению долгового кризиса, в прайм-тайм пересмотрели 6,2 миллиона зрителей и транслировалось в двух крупных сетях вещания США.
Количество просмотров в четверг подсчитано в 10 языковых и кабельных сетях США, включая ABC, CBS, CNN, Fox News и NBC.
Две трети зрителей смотрели 15-минутную речь Байдена вещательными сетями, при этом 35% - кабельным телевидением. По словам Nielsen, более трех четвертей телезрителей были старше 55 лет.
Больше всего телезрителей смотрело выступление президента на Fox News – почти 3,4 миллиона зрителей. MSNBC в это время смотрело 2,1 миллиона зрителей, а CNN включили 1,4 миллиона телезрителей.
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