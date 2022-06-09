Ребята выполнили свой долг, они не сломались, - воин ВСУ "Монгол" о пленных защитниках Азовстали
Военнослужащий ВСУ, волонтер "Азова" под псевдо "Монгол" высказался, что теперь пленные защитники завода "Азовсталь" и города Мариуполя исполнили свой долг и не сломались
Украинский защитник рассказал об этом в эфире телеканала "Эспрессо".
"Ребята исполнили свой долг. Они - воины, защитники. Конечно, в плену могут быть плохие настроения, но снимавшие российские медиа видео подтверждают, что ребята не сломались. Посмотрите те видео - голоса, глаза, нет паники, нет страха" , – отметил "Монгол".
Военнослужащий добавил, что российским медиа нельзя верить и все, что они говорят, – это ложь.
"Хочу, чтобы все поняли: никаких договоренностей с Россией нет. Нельзя верить тому, что говорят российские медиа. Это все игра ФСБ и российских спецслужб, чтобы разделять украинское общество, чтобы мы ссорились между собой. Все, что лжет Россия об "Азове" ", что они свысока относятся к другим, что они неонацисты и фашисты, - это все ложь", - подчеркнул волонтер "Азова".
- 5 июня в эфире Эспрессо мама бойца полка "Азов" Ильи Самойленко Алла рассказала, что с родственниками пленных военных из Азовстали власти не поддерживают никакой коммуникации .
- Экс-командир "Азова" Максим Жорин сообщил, что российские военные передали Украине первые тела погибших защитников Мариуполя . Обмен произошел 4 июня.
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