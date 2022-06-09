Украинский защитник рассказал об этом в эфире телеканала "Эспрессо".

"Ребята исполнили свой долг. Они - воины, защитники. Конечно, в плену могут быть плохие настроения, но снимавшие российские медиа видео подтверждают, что ребята не сломались. Посмотрите те видео - голоса, глаза, нет паники, нет страха" , – отметил "Монгол".

Военнослужащий добавил, что российским медиа нельзя верить и все, что они говорят, – это ложь.

"Хочу, чтобы все поняли: никаких договоренностей с Россией нет. Нельзя верить тому, что говорят российские медиа. Это все игра ФСБ и российских спецслужб, чтобы разделять украинское общество, чтобы мы ссорились между собой. Все, что лжет Россия об "Азове" ", что они свысока относятся к другим, что они неонацисты и фашисты, - это все ложь", - подчеркнул волонтер "Азова".

5 июня в эфире Эспрессо мама бойца полка "Азов" Ильи Самойленко Алла рассказала, что с родственниками пленных военных из Азовстали власти не поддерживают никакой коммуникации .

Экс-командир "Азова" Максим Жорин сообщил, что российские военные передали Украине первые тела погибших защитников Мариуполя . Обмен произошел 4 июня.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb