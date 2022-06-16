Об этом Михаил Подоляк.информирует в твиттере.

"Три, максимум четыре километра от россиян. Это Херсонская область, это одно из уничтоженных, разрушенных сел наших".

Херсонскую область, Запорожскую, Луганскую, Донецкую мы будем обязательно освобождать – это даже не обсуждается. Наши ребята, которые здесь, они искренне желают это сделать, они все делают правильно. Нам нужна только конкретная дальнобойная артиллерия, чтобы это было эффективно. Ребята все сделают, дайте только оружие, 70, 100 км, и все будет решено", - сказал Полодяк.

В битве с РФ также важно "правильно закончить войну", а именно изгнать рашистов из Украины, подчеркнул советник.

"С Россией нельзя будет договориться. Она сюда пришла не воевать за что-то, она сюда зашла уничтожать все. Это и есть сущность "русского мира", это сущность того, что они будут делать в Украине. Они не дадут нам возможности жить спокойно". Если мы неправильно закончим эту войну, а правильно закончить – это изгнать россиян с территории Украины в полном объеме. Если мы неправильно закончим войну, они будут постоянно с нами это делать. Они не умеют жить сами и не хотят, чтобы жили классно мы", – добавил советник главы Офиса президента.

Украинцы начинают наступление, чтобы вернуть Херсон, территорию, которая сейчас полностью контролируется российскими войсками.

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