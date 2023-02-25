Ребята, уничтожившие колонну российской техники в Буче, раньше хорошо играли в компьютерные игры, - Резников
Уничтожить большую колонну российской техники в Буче юношам-военнослужащим помогло то, что они любили компьютерные игры
Об этом министр обороны Алексей Резников рассказал в авторском документальном проекте Дмитрия Комарова "Год".
Уничтожение первой колонны российской техники в Буче в начале полномасштабного вторжения России было очень важно, ведь остановило продвижение врага. Как отметил Резников, колонну удалось сжечь благодаря нескольким моментам.
"Во-первых, местное население помогало военным. Во-вторых, ребята, которые пошли служить, раньше очень хорошо играли в компьютерные игры. И очень умело научились стрелять на лазертагах. Когда кто-то спросил, как они этому научились, они сказали: "Как в компьютерной игре: Наведение – выстрел, наведение – выстрел". Они сожгли все. Глава колонны, хвост колонны – россияне стали. Паника. А дальше начинают уничтожать, и таким образом уничтожают все", – сказал Резников.
- Залужный рассказал, что украинцам пришлось придумывать нестандартные решения, чтобы остановить гораздо более количественно и лучше вооруженное российское войско.
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