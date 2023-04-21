Ребята порваны, легких ранений нет: как обстоит дело с реабилитацией и лечением военных. Наталья Арестова в проекте "Война и волонтеры"
21 апреля в 17:00 в эфире YouTube телеканала Еспресо в программе "Война и волонтеры" с ведущей Кристиной Парубий будем говорить с координатором волонтерской службы военно-медицинского клинического центра Западного региона Наталией Арестовой
Женщина еще с 2014 года помогает раненым военным с лечением и реабилитацией.
Какие проблемы с реабилитацией военных, что нужно раненым воинам в госпиталях, и в каких условиях приходится работать военным медикам.
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