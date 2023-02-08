"Ребята готовы учиться быстро": Зеленский посетил британскую военную базу, где готовятся украинские воины
Во время визита в Соединенное Королевство Зеленский ознакомился с подготовкой украинских защитников на британской военной базе
Об этом сообщили в Офисе президента Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Соединенного Королевства Риши Сунаком посетил военную базу Bovington Camp. На ней проходит подготовка украинских военнослужащих, в том числе экипажи учатся на британском основном боевом танке Challenger и другой бронированной технике. Зеленскому продемонстрировали практические элементы тренировочного курса, он пообщался с военными и командованием базы.
"Я увидел, что ребята готовы учиться быстро. Наши военнослужащие проявляют усердие и спешат как можно быстрее овладеть новыми навыками, чтобы вернуться домой и использовать все, чему научились, для освобождения нашей территории. Вижу, что здесь есть все необходимое для этого, в том числе мощные танки. Именно такие, как нам нужны. И мы делаем все, чтобы они так же быстро появились на поле боя", – отметил глава Украины.
Кроме того, во время визита на военную базу Зеленский вручил украинским военнослужащим государственные награды. Орденами Богдана Хмельницкого ІІІ степени и "За мужество" ІІІ степени и медалями "За военную службу Украине" отметили танкистов, десантников и механиков ВСУ.
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