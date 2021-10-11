Реброва второй раз подряд признали лучшим тренером месяца в ОАЭ

Об этом сообщает "Аль-Айн" в twitter.

В борьбе за звание лучшего тренера сентября Сергей Ребров опередил всех благодаря результатам в чемпионате ОАЭ. В прошлом месяце команда украинца одержала две победы и дважды сыграла вничью.



"Аль-Айн" обыграл "Бани Яс" (1: 0) и "Аль-Иттихад Кальба" (4: 1), а также сыграл вничью с "Аль-урубу" (3: 3) и "Аль-Вахда" ( 1: 1). "Аль-Айн" лидирует в турнирной таблице чемпионата ОАЭ после первых шести туров.

47-летний Сергей Ребров возглавил "Аль-Айн" в июне. Он был главным кандидатом, чтобы в августе заменить Андрея Шевченко на посту главного тренера сборной Украины, однако не смог договориться клубом из ОАЭ о расторжении контракта.

В августе Реброва также признавали лучшим тренером чемпионата ОАЭ по футболу.