Реброва второй раз подряд признали лучшим тренером месяца в ОАЭ
Украинского тренера клуба "Аль-Айн" Сергея Реброва признали лучшим тренером сентября в Объединенных Арабских Эмиратах
Об этом сообщает "Аль-Айн" в twitter.
В борьбе за звание лучшего тренера сентября Сергей Ребров опередил всех благодаря результатам в чемпионате ОАЭ. В прошлом месяце команда украинца одержала две победы и дважды сыграла вничью.
"Аль-Айн" обыграл "Бани Яс" (1: 0) и "Аль-Иттихад Кальба" (4: 1), а также сыграл вничью с "Аль-урубу" (3: 3) и "Аль-Вахда" ( 1: 1). "Аль-Айн" лидирует в турнирной таблице чемпионата ОАЭ после первых шести туров.
47-летний Сергей Ребров возглавил "Аль-Айн" в июне. Он был главным кандидатом, чтобы в августе заменить Андрея Шевченко на посту главного тренера сборной Украины, однако не смог договориться клубом из ОАЭ о расторжении контракта.
- В августе Реброва также признавали лучшим тренером чемпионата ОАЭ по футболу.
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