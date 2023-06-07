Реброва назначили главным тренером сборной Украины по футболу
В среду, 7 июня, Сергей Ребров был назначен новым главным тренером сборной Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сергей Ребров заменил в сборной Украины и. о. главного тренера Руслана Ротаня, под руководством которого национальная команда приступила к отбору Евро-2024 и проиграла в стартовом матче Англии (0:2).
Последним местом работы Реброва был "Аль-Айн" из ОАЭ. Также он в 2014-2017 годах тренировал киевское "Динамо", возглавлял "Аль-Агли" из Саудовской Аравии и венгерский "Ференцварош".
Сборная Украины 12 июня сыграет в Бремене товарищеский матч против Германии. В квалификациях Евро-2024 наша команда 16 июня встретится в Скопье с Северной Македонией, а 19 июня сыграет в словацкой Тренави против Мальты. Также соперником наших футболистов по квалификации является Италия.
- 26 мая был обнародован состав сборной Украины на июньские матчи.
- 27 мая Сергей Ребров заявил , что покидает пост главного тренера "Аль-Айна" из ОАЭ.
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