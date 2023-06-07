Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сергей Ребров заменил в сборной Украины и. о. главного тренера Руслана Ротаня, под руководством которого национальная команда приступила к отбору Евро-2024 и проиграла в стартовом матче Англии (0:2).

Последним местом работы Реброва был "Аль-Айн" из ОАЭ. Также он в 2014-2017 годах тренировал киевское "Динамо", возглавлял "Аль-Агли" из Саудовской Аравии и венгерский "Ференцварош".

Сборная Украины 12 июня сыграет в Бремене товарищеский матч против Германии. В квалификациях Евро-2024 наша команда 16 июня встретится в Скопье с Северной Македонией, а 19 июня сыграет в словацкой Тренави против Мальты. Также соперником наших футболистов по квалификации является Италия.