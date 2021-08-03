Ребров станет новым тренером сборной Украины, - СМИ

Об этом сообщает "Чемпион".



По информации источника, Ребров в ближайшие дни станет новым главным тренером сборной Украины по футболу. Другие детали не сообщаются.



С начала июня 47-летний Сергей Ребров возглавляет клуб "Аль-Аин" из ОАЭ. Этот клуб еще не выходил на футбольное поле под руководством украинца из-за паузы в чемпионате.



Андрей Шевченко возглавлял сборную Украины с июля 2016 года. Его контракт закончился 1 августа, тренер отказался продлевать соглашение с УАФ.



Специалисту удалось вывести национальную команду в четвертьфинал Евро-2020. В общем, под руководством Шевченко Украинская сборная сыграла 52 матча и получила 25 побед.

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