Ребров рассказал о предложении возглавить сборную Украины
Главный тренер "Аль-Айна" из ОАЭ Сергей Ребров подтвердил, что летом 2021 года получал предложение возглавить сборную Украины
Об этом Ребров рассказал в интервью YouTube-каналу Бомбардир.
По словам тренера, он действительно получил предложение возглавить национальную команду после отставки Андрея Шевченко, однако не смог на нее согласиться из-за действующего контракта с "Аль-Айном".
"Выходили на меня из сборной Украины. Сказал, что у меня есть контракт и я готов работать со сборной, но решите ситуацию с клубом. Было непросто разрешить эту ситуацию. Я был готов к этой работе, но на то время у меня была своя работа. Если бы переговоры закончились, я бы с удовольствием работал со сборной Украины", - сказал Ребров.
Он добавил, что в будущем хочет возглавить сборную Украины.
"Если будет такая возможность, конечно, я рассмотрю, мне интересна эта работа. Сейчас я работаю здесь и получаю удовольствие от своей работы. Дальше никто не знает", - отметил Ребров.
- 12 октября стало известно, что главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров не намерен продлевать контракт с клубом из ОАЭ.
- 12 ноября президент УАФ Андрей Павелко заявил, что в будущем Сергей Ребров станет главным тренером сборной Украины.
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