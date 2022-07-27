Об этом Ребров заявил в интервью FootballHub.

По его словам, инициатором приглашения Ярмоленко был клуб, а не он лично.

"Аль-Айн" сам вышел на агента Андрея, после чего клуб у меня спросил, имею ли я интерес к Ярмоленко. Среди всех игроков, которых мне предлагали на эту позицию, Андрей поставил на первое место. Я прекрасно знаю его качества, насколько он коммуникабельный, насколько он безболезненно вольется в любой коллектив или лигу. Рад, что этот трансфер состоялся. Я сам не люблю долго сидеть на одном месте. Нужны новые связи, нужно развиваться, интересоваться другой культурой. Думаю, чемпионат ОАЭ будет достаточно интересен для Андрея", - сказал Ребров.

Он выразил сомнения, что Ярмоленко перед переходом в клуб из ОАЭ получил реальное предложение о возвращении в киевское "Динамо".

"Не слышал, что Андрей сказал о том, что получил какое-то предложение на бумаге, и "Динамо" готово было его подписать. "Аль-Айн" дал такое предложение. Я не уговаривал его переходить в "Аль-Айн". Я объяснял ему преимущества клуба", - отметил Ребров.

Он призвал болельщиков уважать выбор Ярмоленко.

"Сейчас у него трое маленьких детей, он должен думать о семье и прежде всего советоваться с женой и решать, где им дальше жить. Это их жизнь. Право выбора было только у него и его семьи. Болельщики в Украине должны уважать этот выбор. Уверен, здесь он не потеряет квалификацию и поможет сборной Украины в важных матчах", - убежден Ребров.

32-летний Ярмоленко перешел в "Аль-Айн" из английского "Вест Хэма", за который играл с 2018 по 2022 год. В 2007-2017 годах Ярмоленко был игроком киевского "Динамо", а в сезоне 2017/18 - дортмундской "Боруссии" из Германии.

3 июля Андрей Ярмоленко перешел из "Вест Гема" в "Аль-Айн".

19 июля Ярмоленко заявил, что отклонил предложение киевского "Динамо" из-за войны в Украине.

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