Ребров прокомментировал возможное назначение главным тренером сборной Украины
Сергей Ребров заявил, что сосредоточен на работе в "Аль-Айне" и будет говорить о назначении тренером сборной Украины после завершения контракта с клубом по ОАЭ
Об этом сообщает "Украинский футбол" .
Таким образом, Ребров ответил на просьбу прокомментировать информацию, что для него якобы приоритетным вариантом является продление контракта с "Аль-Айном", а сборную Украины возглавит Руслан Ротань, который сейчас является исполняющим обязанности главного тренера.
"В последнее время много слухов и инсайдов обо мне и сборной появляется. Но неужели вы считаете, что я должен все это комментировать? Я озвучил свою позицию относительно работы в сборной Украины, она неизменна. А откуда информация у этого инсайда, вы спросите у него", – сказал Ребров.
Ранее тренер заявлял, что не скрывает желания работать со сборной Украины, однако будет принимать решение только по окончании контракта с "Аль-Айном", который рассчитан до 30 июня 2023 года.
Также Ребров в 2014-2017 годах тренировал "Динамо" и возглавлял "Аль-Агли" из Саудовской Аравии и венгерский "Ференцварош".
Сборная Украины проведет следующие матчи в июне. 16 июня в гостях она встретится с Северной Македонией, а против Мальты сыграет 19 июня в Польше.
- 28 февраля исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины по футболу назначили Руслана Ротаня .
- 8 марта Сергей Ребров подчеркнул , что он будет открыт к диалогу с УАФ только после того, как закончит работу в "Аль-Айне".
- 26 марта в стартовом матче квалификации чемпионата Европы сборная Украины уступила в Лондоне Англии - 0:2 .
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