Об этом сообщает "Украинский футбол" .

Таким образом, Ребров ответил на просьбу прокомментировать информацию, что для него якобы приоритетным вариантом является продление контракта с "Аль-Айном", а сборную Украины возглавит Руслан Ротань, который сейчас является исполняющим обязанности главного тренера.

"В последнее время много слухов и инсайдов обо мне и сборной появляется. Но неужели вы считаете, что я должен все это комментировать? Я озвучил свою позицию относительно работы в сборной Украины, она неизменна. А откуда информация у этого инсайда, вы спросите у него", – сказал Ребров.

Ранее тренер заявлял, что не скрывает желания работать со сборной Украины, однако будет принимать решение только по окончании контракта с "Аль-Айном", который рассчитан до 30 июня 2023 года.

Также Ребров в 2014-2017 годах тренировал "Динамо" и возглавлял "Аль-Агли" из Саудовской Аравии и венгерский "Ференцварош".

Сборная Украины проведет следующие матчи в июне. 16 июня в гостях она встретится с Северной Македонией, а против Мальты сыграет 19 июня в Польше.