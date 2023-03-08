Ребров поставил точку в разговорах о его назначении в сборную Украины
Украинский тренер Сергей Ребров подчеркнул, что он будет открыт к диалогу с УАФ только после того, как закончит работу в арабском "Аль-Айне"
Об этом сообщает издание Dynamo.Kiev.UA.
"Я никогда не скрывал своего желания работать с главной командой нашей страны. Это желание есть у меня и сейчас. Но все будет решаться только после окончания моего контракта с "Аль-Айном". Тем более что все зависит не только от меня, а еще и от УАФ. Слышал о решении нашей футбольной ассоциации вести переговоры. Буду готов, когда завершится мой контракт. Если я буду свободен на тот момент времени. Сейчас у меня есть желание работать со сборной Украины, но что будет в июне - посмотрим. В этой ситуации все зависит не только от меня", – сказал Сергей Ребров.
Национальная команда приступит к сбору 20 марта в Лондоне. Украина проведет первый матч отбора Евро-2024 26 марта в Лондоне против Англии. Соперниками украинцев по группе также будут Италия, Северная Македония и Мальта.
- 28 февраля исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины по футболу назначили Руслана Ротаня.
- УАФ заявила, что контракт с и. о. главного тренера сборной Украины рассчитан до момента вступления в силу соглашения с Сергеем Ребровым.
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