Ребров поставил точку в разговорах о его назначении в сборную Украины

Об этом сообщает издание Dynamo.Kiev.UA.

"Я никогда не скрывал своего желания работать с главной командой нашей страны. Это желание есть у меня и сейчас. Но все будет решаться только после окончания моего контракта с "Аль-Айном". Тем более что все зависит не только от меня, а еще и от УАФ. Слышал о решении нашей футбольной ассоциации вести переговоры. Буду готов, когда завершится мой контракт. Если я буду свободен на тот момент времени. Сейчас у меня есть желание работать со сборной Украины, но что будет в июне - посмотрим. В этой ситуации все зависит не только от меня", – сказал Сергей Ребров.

Национальная команда приступит к сбору 20 марта в Лондоне. Украина проведет первый матч отбора Евро-2024 26 марта в Лондоне против Англии. Соперниками украинцев по группе также будут Италия, Северная Македония и Мальта.