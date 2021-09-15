Ребров получил первую награду во главе нового клуба

Об этом сообщает "Аль-Айн" в twitter.

В борьбе за звание лучшего тренера августа украинец опередил Махди Али из "Шабаб Аль-Ахли" и Абдулазиза Аль-Анбера из "Аль-Шарджи".

"Аль-Айн" лидирует в турнирной таблице чемпионата ОАЭ. Команда Реброва в первых трех турах набрала 9 очков.

47-летний Сергей Ребров возглавил "Аль-Айн" в июне. Он был главным кандидатом, чтобы в августе заменить Андрея Шевченко на посту главного тренера сборной Украины, однако не смог договориться с клубом из ОАЭ о расторжении контракта.

3 августа сообщалось, что Сергей Ребров станет новым главным тренером сборной Украины по футболу.

12 августа Сергей Ребров заявил, что, несмотря на предложение возглавить сборную Украины, он останется в клубе и выполнит контрактные обязательства перед "Аль-Айном".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb